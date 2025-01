È tutto pronto per la Kings League Italia, edizione made in Italy del torneo di calcio ideato Gerard Piqué e Ibai Llanos. Il 3 febbraio si parte con la prima giornata: alle 17 (live su Sky e in streaming su NOW) il match inaugurale tra Black Lotus e Punchers. Undici giornate in programma ogni lunedì (un turno di stop il 10 febbraio) fino al 21 aprile, con gli orari dalla 2^ all'ultima giornata che ancora devono essere comunicati. A maggio, invece, in programma i playoff

KINGS LEAGUE ITALIA: REGOLAMENTO - WILDCARD