Ancora in rete Lukaku, che adesso - tra campionato e coppe - viaggia alla media impressionante di 0.8 gol a partita. Nella top 10 europea c'è anche lui, unico "italiano" assieme all'ex compagno Lautaro Martinez, con cui darà vita a un bel duello a distanza in Inter-Roma, domenica alle 18. E se il "Toro" è a 12 centri in 12 gare, lo stesso si può dire di Lukaku da quando è titolare