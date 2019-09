Italia-Lussemburgo 5-0, parlano Gravina e Nicolato

Grande soddisfazione da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina, presente sugli spalti. “E’ una bellissima festa – dichiara – come sempre del resto accade in questa città, che accoglie le nostre nazionali con entusiasmo. Sono felice per il modo in cui la squadra ha portato avanti questa prima tappa del nuovo percorso, il colore azzurro comincia ad andare di moda e questo non può che essere motivo di orgoglio. La delusione dell’ultimo campionato Europeo fa parte del passato”. Positivo il commento di Nicolato: “Ho visto una buona Italia, anche se possiamo e dobbiamo migliorare. Nel primo tempo siamo stati un po’ imprecisi, meglio nella ripresa anche grazie all’inserimento di forze fresche. Lo spirito è quello giusto, però la strada è molto lunga. La sostituzione di Kean? “Mi serviva un giocatore che allargasse gli spazi e in questo Sottil è molto bravo”.