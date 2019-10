1/12

"Guarda, qui sono diventato campione del mondo". Avrà detto così Francesco Totti a suo figlio Cristian. Entrambi oggi sono stati in visita all'Olympiastadion di Berlino, lo stadio in cui l'Italia vinse la finale dei mondiali del 2006 contro la Francia. Cristian, nato nel 2005, non aveva neppure un anno, ma già quel 9 luglio era presente sugli spalti...