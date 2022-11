Mentre le altre Nazionali attendono l'esordio mondiale, l'Italia si prepara ad affrontare l'Albania in amichevole. Per la gara di Tirana, in programma mercoledì 16 novembre alle 20:45, il Ct Roberto Mancini è orientato a schierare gli azzurri con un 3-4-3. In difesa spazio a Scalvini, a centrocampo torna Verratti che farà coppia con Tonali. Nel tridente offensivo Raspadori riferimento centrale, ai suoi lati favoriti Zaniolo e Grifo

MANCINI: "SARÀ UN MESE DURO"