L’avvicinamento degli Azzurrini ai prossimi Europei di categoria, in programma a giugno, prosegue senza intoppi: la Nazionale di Nicolato, dopo il successo in casa della Serbia, ha battuto in amichevole anche l’ Ucraina , squadra che prenderà parte alla rassegna continentale dal 21 giugno all’8 luglio. Finisce 3-1 con Colombo protagonista e autore di una doppietta che ha esaltato il pubblico di Reggio Calabria, dove le due nazionali sono state accolte da uno striscione con la scritta “pace” , in inglese e ucraino e palloncini colorati di giallo e azzurro , i colori della bandiera ucraina, sugli spalti.

Apre Lovato, poi doppio Colombo

Nicolato cambia tutto rispetto alla partita con la Serbia e sceglie Cancellieri-Colombo come tandem d’attacco. Davanti a Turati la linea a 3 è composta da Okoli, Lovato, Pirola, con Bellanova e Udogie larghi sulle fasce. In mediana, Bove, Ricci e Fagioli. Proprio quest’ultimo, al 19’ permette di rompere l’equilibrio dell’avvio, disegnando su punizione la parabola che Lovato di testa manda in rete.



Ancora Fagioli, poi, poco prima dell’intervallo va vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Prima colpisce il palo su punizione calciata quasi dalla bandierina del calcio d’angolo e poco dopo ruba palla e calcia impegnando Neshcheret. Il primo tempo si chiude con la grande occasione sul piede di Cancellieri, servito da un irresistibile Udogie che vola via a sinistra e mette il pallone sul dischetto del rigore, dove l’attaccante della Lazio si fa trovare ma sbaglia la mira mandando a lato.



Nella ripresa è di nuovo Cancellieri a rendersi pericoloso, prima che la partita si infiammi nel giro di 3’: al 68’ infatti Kashchuk trova un pari inaspettato, accentrandosi dalla destra e vincendo un rimpallo che gli lascia il pallone sul piede. Sul suo tiro dal limite, poi, Turati sbaglia tutto. L’1-1 dura pochissimo e l’Italia torna meritatamente avanti. Al 71’ Colombo, servito in area dalla sinistra, stoppa, si gira e tira col destro, trovando la risposta del portiere; Oristanio, appena entrato, prende la respinta e calcia sulla traversa a porta vuota, e sulla nuova respinta è di nuovo Colombo, sempre di destro, a infilare in rete. Ma non è finita, perché all’82’ Colombo trova anche la doppietta personale, di testa, sul perfetto cross di Oristanio dalla sinistra. Le indicazioni in vista dell'Europeo sono ottime...