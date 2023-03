La partita

Pochi problemi per l'Italia, che parte subito forte e si rende pericolosa più volte già nel primo tempo. In avvio il più attivo è Baldanzi, all'esordio con gli Azzurrini: tre occasioni nei primi 10' per il trequartista dell'Empoli, che trova però pronto il figlio d'arte Filip Stankovic. Ancora Baldanzi a un passo dal gol intorno al 20' con un destro a botta sicura dopo una gran giocata in area sul quale si immola Duric, poi entra in partita Mulattieri: prima chance per il bomber del Frosinone alla mezz'ora, ma ancora Duric chiude con un intervento provvidenziale. Il primo tempo termina così senza gol nonostante le tante occasioni, ma a inizio ripresa la rete non tarda ad arrivare. Al 53' Mulattieri sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Esposito e prolungato da Carboni, due minuti più tardi lo stesso Carboni sfiora il raddoppio con un colpo di testa che si stampa sulla traversa a Stankovic battuto. Passa qualche minuto e l'Italia trova il secondo gol: bello spunto di Zanoli sulla destra, pallone per Mulattieri che si allunga e manda in rete in spaccata, firmando la sua doppietta personale. Partita in discesa, classica girandola di cambi e ultime due occasioni per Parisi, che nel finale trova l'esterno della rete. Finisce 2-0, Nicolato può sorridere: il modo migliore per prepararsi agli Europei.