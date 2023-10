Per il terzo allenamento della settimana, non ha lavorato ancora in gruppo Chiesa ma non c’è allarme per le condizioni dello juventino: la sua presenza a Coverciano fa intuire che ci sono margini di recupero per le sfide dei prossimi giorni. Intanto visita al centro sportivo del presidente Uefa Ceferin, insieme al vice segretario Marchetti e al responsabile del settore calcio Boban: hanno salutato Spalletti e ricevuto dal capo delegazione Buffon una maglia azzurra autografata dai giocatori