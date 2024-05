Giovedi verranno comunicati da Spalletti i pre convocati per l'Europeo in Germania. Lo juventino Fagioli verrà portato a Coverciano, così come il bolognese Fabbian. Possibile chiamata per il veronese Folorunsho. Partendo da questi circa 30 nomi, poi il ct azzurro stilerà la lista definitiva dei 26 convocati che affronteranno il torneo, che verrà comunicata il 7 giugno. L'infortunio di Zaniolo libera un posto in attacco: possibile sostituto uno tra Orsolini e Politano

ZANIOLO: "DOVRO' RINUNCIARE AGLI EUROPEI"