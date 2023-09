Pallone d'Oro 2023: la lista dei 30 candidati

France Football ha comunicato la lista dei 30 finalisti per l'edizione 2023 del Pallone d'Oro. Il prossimo 30 ottobre verrà annunciato il successore di Karim Benzema. Occhi puntati sui giocatori del Manchester City campione d'Europa, ma anche sui soliti noti come Mbappé e Messi. In lista sono presenti quattro nomi della Serie A: Osimhen, Kvaratskhelia, Lautaro Martinez e Barella (unico calciatore italiano presente). Tra i candidati spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo

TUTTI I VINCITORI DEL PALLONE D'ORO