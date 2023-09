Non solo il Pallone d'Oro, ma anche il premio di miglior portiere della stagione 2022-23. France Football ha comunicato anche i dieci nomi in ballo per conquistare il prestigioso trofeo Yashin, intitolato al leggendario portiere russo. Tra i candidati il milanista Mike Maignan e l'ex interista André Onana. Tutti i nomi

PALLONE D'ORO 2023: I 30 FINALISTI