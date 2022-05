Oltre alla Serie A, anche la Premier non ha ancora assegnato il titolo, con City e Liverpool in lotta a due giornate dalla fine: ma Guardiola dovrà aspettare almeno fino a martedì per festeggiare. Appassionante anche la corsa all'Europa, in Spagna e in Francia si fa avvincente la lotta per la salvezza. Bundesliga: Lipsia vicinissimo alla qualificazione alla Champions. Ecco una panoramica dei top campionati europei con tutti i verdetti che potrebbero essere emessi in questo weekend

E IN ITALIA? I POSSIBILI VERDETTI