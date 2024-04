Più CR7 o più Messi? Il confronto in numeri

Non giocano più in Europa ma non vogliamo stancarci di confrontare i numeri dei due fenomeni che hanno dominato il gioco. CR7 in Arabia ha realizzato la sua 65^ tripletta, mentre Messi è fermo a 57. Leo, però, vanta più doppiette. Uno ha vinto più campionati e l'altro più Champions, uno ha segnato di più su rigore e l'altro su punizione. Le statistiche di una rivalità dove scegliere il migliore è quasi impossibile: dati Transfermarkt

