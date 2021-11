Probabili formazioni Empoli-Genoa

La 12^ giornata di campionato si apre con l'anticipo del Castellani, in programma questa sera. Andreazzoli deve rinunciare allo squalificato Stojanovic, mentre Ballardini non può contare su Destro (problema muscolare, torna dopo la sosta). Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Archiviata la settimana di coppe europee torniamo a occuparci di Serie A con l'anticipo del venerdì tra Empoli e Genoa, che apre la dodicesima giornata (ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Nel turno precedente la formazione di Andreazzoli ha battuto in trasferta il Sassuolo. Il Genoa è reduce da un pareggio senza reti col Venezia. Situazione in classifica positiva per i toscani, a 15 punti assieme a Verona, Juventus e Bologna. I rossoblù sono fermi a 8, nella zona rossa della classifica (il Cagliari, ultimo, ne ha 6).

Empoli, squalificato Stojanovic: gioca Fiamozzi Andreazzoli per la prima volta in questo campionato deve rinunciare al suo terzino destro titolare: Stojanovic, ammonito al 61' di Sassuolo-Empoli, era diffidato e salterà la sfida con il Genoa. Al suo posto è pronto Fiamozzi. Nessun dubbio per quanto riguarda la corsia opposta, che sarà occupata da Marchizza. Discorso diverso per i centrali di difesa, dal momento che Ismajli e Luperto hanno scaldato la panchina al Mapei, Viti e Tonelli hanno partecipato al successo (ma quest'ultimo è stato l'autore dello sfortunato autogol del momentaneo 1-0) e Simone Romagnoli si è ripreso dal problema ai flessori della coscia destra. A centrocampo rientra Ricci, che era stato assente per squalifica a Sassuolo: con lui potrebbero giocare Bandinelli e Haas, ma Andreazzoli spesso ha arretrato Henderson e Bajrami, anche perché sulla trequarti continuano a salire le quotazioni di Zurkowski. Ma anche Stulac è a disposizione. I due posti in attacco: se uno è prenotato da Pinamonti, per l'altro si candidano Cutrone e Di Francesco.

EMPOLI (4-3-1-2) Probabile formazione: Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Genoa, si è fermato Destro: Caicedo dal 1' vedi anche Quanti infortunati: situazione squadra per squadra La squadra di Ballardini vuole ritrovare il gol (dopo lo 0-0 casalingo col Venezia) ma soprattutto una vittoria che non arriva dal 12 settembre (2-3 nella trasferta di Cagliari decisa da una doppietta di Fares). Quello della Sardegna Arena resta l'unico successo stagionale in campionato per i rossoblù, che nelle restanti gare hanno collezionato 5 pareggi e 5 sconfitte. Senza Destro (lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro) l'attacco dovrebbe essere affidato a Caicedo: l'ex laziale ha giocato tutto il secondo tempo contro il Venezia senza incidere, quindi ha un'altra chance. Ballottaggio Pandev-Galdames in quello che diventerebbe un 3-5-1-1.