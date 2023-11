L’Atalanta soffre e si salva solo nel recupero in casa di un’ottima Udinese. Prima dell’intervallo Walace legittima la superiorità dei bianconeri con un gol dalla distanza (devizione decisiva di Djimsiti) dopo che Success aveva sprecato un rigore, calciandolo sul palo, e Samardzic aveva colpito una traversa. Nella ripresa Gasperini inserisce Scamacca e Lookaman, tenuti inizialmente in panchina, ma il copione non cambia. Poi, al 92’ Ederson di testa trova il pari

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’