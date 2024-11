Con il ritorno al gol di Morata e la doppietta di Reijnders il Milan ritrova la vittoria in campionato e si avvicina alla Juventus in classifica. Apre lo spagnolo girando di destro, Colombo va vicino al pari, Reijnders la indirizza in chiusura di primo tempo con ottima coordinazione. Ancora l’olandese a segno nella ripresa, per l’Empoli solo uno squillo di Maleh che centra la traversa, nel finale Camarda sfiora il gran gol in rovesciata

CLASSIFICA - PAGELLE