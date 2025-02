Per il suo ritorno in panchina, il nuovo/vecchio allenatore del Monza punta su appena due acquisti del mercato invernale, il centravanti Ganvoula e il centrocampista Urbanski, schierato in mediana con Bianco. Il primo viene invece supportato da Ciurria e Mota. Sulle fasce spingono Pedro Pereira e Kyriakopoulos. In difesa ci sono i veterani D'Ambrosio, Izzo e Carboni davanti a Turati. Keita Balde, ultimo arrivato a parametro zero, parte dalla panchina