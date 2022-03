Finisce 1-1 il big match tra Lecce e Brescia

Nello scontro d'alta classifica tra Lecce e Brescia i salentini non sono andati oltre il pareggio: al gol di Strefezza ha risposto Bisoli per l'1-1 finale. Il Lecce sale al primo posto solitario in classifica, in attesa di Pisa-Cremonese di domenica (diretta alle 15.30 su Sky Sport Uno). Nell'anticipo del sabato pareggio casalingo del Parma col Cittadella. Vittoria della Ternana sul Cosenza, il Perugia passa all'ultimo respiro a Reggio Calabria grazie a un gran gol di Burrai