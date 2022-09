21/30 Instagram @mauroicardi

Icardi parte per le vacanze estive senza conoscere ancora il proprio destino. Non convocato per la tournée in Asia, lascia il ritiro di Lugano di comune accordo con la società e si allena da solo alla Pinetina. La sua agente lavora alle possibili nuove destinazioni, ma la volontà dell'attaccante - confermata anche dall'acquisto di una nuova casa a Milano - sembra quella di voler rimanere. Alla fine di agosto minaccia di fare causa al club, chiedendo il reintegro in rosa e 1,5 milioni per danni. Finché...