Mourinho: "Zaniolo ha chiesto di andare, ma per me resta qui"

Nel post partita dopo la vittoria di La Spezia, José Mourinho conferma la volontà di. Zaniolo di essere ceduto, ma non crede che la situazione si sbloccherà prima della fine del mercato: "Non ci sono offerte sul tavolo che la società possa accettare". E se dovesse rimanere, le porte sono aperte: "Con lui ho un ottimo rapporto, ha sempre dato tutto per la squadra anche senza gol o assist. Per me a febbraio sarà ancora un nostro giocatore"