DAY-3. Bandiera a scacchi sull'ultima giornata di test in Bahrain. Nel Day-3 il miglior tempo lo ha ottenuto Max Verstappen che, con una Red Bull apparsa in grande forma, ha chiuso al comando in 1'28"960. In mattinata era stato il compagno di squadra Sergio Perez a ottenere il primo posto.





Test in Bahrain: a Verstappen il Day-3, Tsunoda 2° e Sainz 3°. I RISULTATI