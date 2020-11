In corso la quarta e ultima sessione di prove del 2020. Dopo le Libere 4, sarà tempo di qualifiche: la caccia alla pole di Portimao scatta alle 15:10. Ci saranno cinque italiani in Q1, che proveranno a qualificarsi per il Q2: Rossi, Morbidelli, Savadori, Bagnaia e Petrucci. Attenzione agli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15. Il weekend del Portogallo in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

