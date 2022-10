In corso le qualifiche della MotoGP in Malesia. Pecco Bagnaia si qualifica per il Q2 con il miglior tempo del Q1 insieme con Marc Marquez. Restano fuori Binder (KTM) e Miller, che partiranno rispettivamente 13° e 14°. Solo 18° Zarco (Pramac). Caduta senza conseguenze anche per Quartararo nelle Libere 4: un po' di dolore alla mano sinistra, ma niente di grave. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

