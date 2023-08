I piloti della MotoGP scendono in pista alle 10:45 per la prima sessione di prove. Libere 2 in programma alle 14:55 (decisive per stabilire i 10 piloti che accedono direttamente al Q2), tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e in streaming su NOW. Ducati favorita al Red Bull Ring per via delle sue caratteristiche, essendo una moto forte in accelerazione e staccata, ma il cielo nuvoloso sopra il circuito potrebbe cambiare tutto. Domenica 20 agosto la gara LIVE alle 14

GP AUSTRIA, LA GUIDA TV SU SKY