Al termine della prima sessione di prove libere, Bezzecchi è stato visitato per valutare le sue condizioni. Il pilota del team Mooney VR46 è stato dichiarato ideoneo a proseguire il weekend, pertanto lo rivedremo subito in pista anche per le pre-qualifiche, in programma alle 9 (ora italiana). Marco è stato operato domenica 8 ottobre a causa di una frattura alla clavicola destra, cinque giorni è già tornato in pista per le Libere 1 del GP Indonesia (chiuse al 5° posto).