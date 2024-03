Primo GP della stagione e prima conferenza piloti: alle 14 (LIVE sul canale 208 di Sky) alcuni dei protagonisti della MotoGP risponderanno alle domande dei media in vista del GP del Qatar. Si parte con Bagnaia, Martin e Bezzecchi, a seguire Marc Marquez, Quartararo e il rookie Pedro Acosta. La gara di Lusail è in programma alle 18 di domenica, sabato la Sprint Race alle 17. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP QATAR, LA GUIDA TV SU SKY