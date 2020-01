NBA, giro di boa di metà stagione: le 20 cose che sono mancate di più

2/20 ©Getty

NICOLO’ MELLI | Dopo una partita d’esordio che aveva fatto sperare il meglio, i minuti a disposizione di Nicolò Melli sono andati via via riducendosi, con Alvin Gentry che più volte lo ha lasciato in panchina per tutti e 48 i minuti. New Orleans infatti sta cercando di trovare il giusto equilibrio, con tanti giocatori nuovi e giovani da amalgamare e in attesa dell’esordio di Williamson. Dopo la sfida di Toronto in molti si aspettavano di più in termini di spazio e resa per Melli, ma la (vera) stagione dei Pelicans inizierà soltanto con l’arrivo di Zion: il n°20 azzurro dovrà farsi trovare pronto in quell’occasione

