Super-G donne LIVE: Brignone fuori dalla zona medaglie

Che peccato per Federica Brignone! L'azzurra, vincitrice di tre gare in Coppa del mondo quest'anno e regina della specialità, chiude in 1:14.17 con un ritardo di 66 centesimi dalla svizzera Gut-Behrami e si piazza in 6^ piazza provvisoria: niente medaglia per la valdostana, una delle grandi favorite alla vigilia. Prova senza particolari sbavature, compromessa da un avvio piuttosto lento in cui ha perso circa mezzo secondo, mai più recuperato