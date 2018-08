Napoli-Milan, tutte le quote

Sabato alle 20.30 va in scena una delle gare più attese di questo turno di campionato. Archiviato il successo in rimonta all’Olimpico contro la Lazio (2-1), il Napoli sfida in casa il Milan, al suo debutto ufficiale dopo il rinvio della gara contro il Genoa. La squadra guidata da Gattuso schiererà Gonzalo Higuain, che torna al San Paolo da avversario con la seconda maglia diversa dopo quella della Juventus. Per la decima volta Carlo Ancellotti affronta la sua ex squadra da allenatore in Serie A e fin qui ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Napoli-Milan: i precedenti

Sfida numero 141 tra i due club, con i rossoneri in vantaggio con 54 successi a 41 (45 i pareggi). Gli ultimi confronti sorridono però agli azzurri, rimasti imbattuti in tutti i 7 incroci più recenti in Serie A, (5 vittorie e 2 pareggi). È dalla stagione 2010/11 che il Milan non espugna il San Paolo in campionato. In quell’occasione finì 1-2, oggi a quota 16.00, un risultato seguito da 5 sconfitte e 2 pari. Anche due stagioni fa le due formazioni si sono affrontate a Napoli nel secondo turno di campionato, vinse il Napoli 4-2 grazie alle doppiette di Milik e Callejon (Niang e Suso i marcatori rossoneri).

Napoli-Milan: quote sull’esito

Nessuna squadra ha vinto più gare interne del Napoli nel 2018 in Serie A (8, come la Juventus). Il Milan ha invece perso solo una delle ultime 10 trasferte in campionato, raccogliendo nel parziale 5 vittorie e 4 pareggi: non abbastanza per guadagnarsi i favori dei pronostici. I bookmaker danno un netto vantaggio al Napoli, fissando l’1 a 1.60, l’X a 3.50 e il 2 a quota 5.00. Nelle scommesse sul risultato esatto le quote più basse sono assegnate a 1-0 e 1-1 (7.00), seguiti da 2-0 (7.50) e 2-1 (8.00).

Napoli-Milan: quote delle scommesse sui gol

Nell’anno solare 2018 sia il Napoli che il Milan hanno effettuato in media 6 tiri nello specchio a partita, più di ogni altro club in Serie A. Considerando che negli incroci di campionato tra azzurri e rossoneri sono stati segnati mediamente 2.54 gol a gara, le agenzie di betting puntano anche stavolta su un confronto spettacolare e con almeno una marcatura per parte, favorendo l’Over 2.5 e il Goal a quota 1.80. Tra le scommesse combinate segnaliamo l’1X (Goal) e 1X (Over 2.5), entrambe intorno al raddoppio.

Milik vs Higuain: quote dei marcatori

Già a segno sabato scorso contro la Lazio, Arek Milik ritrova il Milan al San Paolo dopo la doppietta siglata nell’agosto 2016 alla seconda presenza in Serie A. L’attaccante polacco ha segnato in media un gol ogni 98 minuti giocati in Serie A e la sua rete è data a 2.00 (5.00 come primo marcatore). Il prossimo sarà il gol numero 50 in Serie A per Lorenzo Insigne (a quota 2.50 e 6.50) e il Milan è la sua vittima preferita (6 reti all’attivo). Per il Napoli segnaliamo infine le possibii marcature di Mertens (2.20 e 5.50) e Callejon (2.60 e 6.00).

Nel Milan i riflettori saranno puntati sull’ex Gonzalo Higuain (104 presenze con il Napoli e 46 reti in 53 partite al San Paolo), che nelle ultime due stagioni ha sempre segnato con il primo tiro nello specchio. Da quando ha esordito in Serie A nel 2013, il Pipita è stato il giocatore più prolifico del campionato, realizzando 111 reti in 177 partite. Dopo aver lasciato il Napoli, Higuain ha segnato 5 reti in 6 gare contro i suoi ex compagni in tutte le competizioni e il suo gol è dato a 3.50 (8.00 come primo marcatore).