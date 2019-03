“Mi hanno insegnato un paio di prese”

Dal calcio al sumo, un passo tanto grande quanto rapido: “Mi sono passionato subito a questo sporto – ha raccontato il tedesco alla Bild – è pazzesco quello che riescono a fare, per questo desideravo allenarmi con loro. E mi hanno insegnato anche un paio di mosse, ma con questi colossi non è che possa fare molto”. Insomma, il risultato in effetti è stato diverso rispetto a ciò che ha ottenuto in carriera su un rettangolo verde. Perché puoi essere rapido e sgusciante quanto vuoi, ma se questi ti prendono allora sono dolori. Podolski lo ha capito, il dohyo – la zona di combattimento dalla quale il lottatore deve cercare di estromettere l’altro – non perdona. Ma l’esperienza se la ricorderà, probabilmente, per tutta la vita.