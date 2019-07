El más grande. Anche fuori dal campo, quando c'è da aiutare qualcuno. Il gesto del River Plate è da applausi: il club campione del Sud America ha infatti aperto le porte del proprio stadio, il Monumental, ai senzatetto di Buenos Aires avvolti nella morsa del gelo che sta investendo l'Argentina. Un paio di notti fa si è registrata la temperatura più bassa dell'anno, così il River ha trasformato l'impianto in un rifugio per tutte quelle persone che non hanno un posto dove dormire, se non la strada. Ai senzatetto è stato offerto un giaciglio e un pasto caldo, scongiurando così il rischio di morte per ipotermia, molto alto con le temperature così in picchiata.

"Insieme siamo più grandi"



In Argentina gli effetti della crisi economica hanno fatto aumentare il numero di persone che hanno perso la propria casa a causa dell'inflazione: il River Plate ha così deciso di agire di fronte a questa emergenza e con l'aiuto dell'associazione di volontariato Red Solitaria e delle donazioni dei tifosi, ha provveduto a fornire anche indumenti e coperte ai senzatetto. Per loro è stato anche aperto per la notte il Museo River, un'occasione per trascorrere del tempo, finalmente, in un ambiente confortevole. L'iniziativa è stata poi resa nota anche attraverso i canali ufficiali del club e sui social, anche per invogliare altre entità di Buenos Aires a fare lo stesso: "Insieme siamo più grandi", ha scritto il River. Le espressioni e i volti della gente che è stata aiutata valgono molto più di tanti trofei.