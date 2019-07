La Bottle Cap Challenge è la nuova moda (social) dell'estate: consiste nello svitare il tappo di una bottiglia con un calcio volante ma, man mano che si diffonde sempre più tra i giocatori, viene eseguita nelle forme più svariate. Dopo la doppia bottiglia proposta da Pogba per rispondere a Ibrahimovic, ecco Sergio Ramos che ha deciso di svitare il tappo di una bottiglia con la lingua. Se possibile, ancora più originale è stato Marco Reus: l'attaccante del Borussia Dortmund non ha usato una bottiglia ma il biberon della figlia, con tanto di ciuccio in bocca mentre eseguiva la mossa. Zampata riuscita e nuove nomination, come di consueto. Ma anche un invito benefico a sostenere la fondazione dell'ex compagno Subotic che promuove il diritto all'acqua potabile per tutti.