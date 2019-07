Tempo di rivoluzione in casa Boca Juniors. L'ingaggio di Daniele De Rossi non è la sola novità che si respira in casa Xeneizes. Infatti, dal 2020 il club argentino cambierà sponsor tecnico: da Nike passerà ad Adidas. L'accordo è stato raggiunto dalla Commissione Direttiva che con 106 voti a favore e 44 contrari ha approvato il cambio di sponsor. Il Boca lascia Nike dopo 23 anni di collaborazione e firma un contratto con Adidas per la cifra tonda di 10 milioni di dollari all'anno per una durata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2020. Dunque, il club del presidente Angelici incasserà più di 100 milioni di euro se si tengono in considerazione le royalties che sono stimate in circa 2 milioni di dollari all'anno grazie anche alla vendita dei prodotti in Europa e negli Stati Uniti cosa che non era accaduta con Nike

Gli introiti degli Xeneizes potrebbero non fermarsi qui dal momento che, secondo quanto riporta "La Jugada Financiera" - Adidas precede dei premi in base anche ai risultati ottenuti ovvero 900mila dollari in caso di successo in campionato, un milione per il trionfo in Copa Libertadores e 1,1 milioni per la conquista del Mondiale per Club. Inoltre alla firma del contratto il Boca riceverà un incentivo di 3 milioni di dollari.