Bomber per sempre, vero David Villa? L'attaccante spagnolo - alla sua seconda partita con il Vissel Kobe in Giappone - ha siglato il primo gol con il Vissel Kobe. Curiosità: l'ha fatto al Sagan Tosu, squadra del suo amico Fernando Torres. I due sono stati Campioni del Mondo nel 2010 e Campioni d'Euroa nel 2008, ora si affrontano in Giappone.

Prima del match si sono scambiati dei messaggi via Twitter: "Preferirei averti al mio fianco come ai vecchi tempi, ma sarà un piacere incontrarci di nuovo in un campo!". Dopo aver chiuso l'esperienza in MLS con il New York City (80 gol in 125 partite), David Villa ha scelto il Giappone per continuare a segnare. Il lupo perde il pelo ma non il vizio (del gol).

Presenti anche Iniesta e Podolski

In campo altri due Campioni del Mondo: spazio a Lukas Podolski (al Vissel Kobe dal 2017, tre anni prima vinse il titolo mondiale con la Germania) e Andres Iniesta, il mago di Barcellona. Dopo una vita in blaugrana, Don Andrés ha sposato la causa giapponese nel 2018 (fin qui ha segnato 3 reti in 18 partite). Una reunion di medaglie d'oro in J-League.