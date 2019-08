Come Obama, ma col volto di Daniele De Rossi. "El Tano" per gli amici. Non un vero murale a La Boca, per quello c'è ancora tempo, ma una trovata di TNT Sports che ha deciso di "candidare" su Twitter alcuni dei giocatori simbolo del campionato in vista delle primarie in Argentina. Foto ritoccata come la celebre campagna presidenziale di Obama del 2008 e tanti click in più per i leader politici che non ti aspetti. Tra gli altri ci sono Pratto del River, l'ex Genoa mattatore dell'ultima super finale di Libertadores contro il Boca, l'ex Atletico e Liverpool Maxi Rodriguez per i Newell's Old Boys e tanti tra giocatori e allenatori. Per il Boca? Non poteva che esserci lui, il nuovo arrivato dalla Roma e già nel cuore di Diego Armando Maradona. "Siamo vicini alle elezioni e al Superclásico del primo settembre. Il Boca ha già il suo candidato a diventare padrone del centrocampo".