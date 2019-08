Dani Alves non poteva pretendere un esordio migliore. L'esterno classe 1983, che in Europa ha vinto tutto il vincibile, ha festeggiato il suo ritorno al San Paolo con una vittoria. E il gol decisivo lo ha segnato proprio lui, con un diagonale su assist di Raniel che al 39' del primo tempo ha trafitto il portiere del Cearà. La 15esima giornata del campionato brasiliano regala dunque emozioni fortissime ai quasi 50mila dello stadio Morumbi, che qualche giorno fa avevano accolto il proprio mito con un calore incredibile. Dani Alves lo ha ripagato, lui che da bambino dormiva su un letto di cemento e che aiutava il padre nelle piantagioni di cipolle e meloni. Adesso eccolo lì, con la maglia numero 10 sulle spalle, a giocare a centrocampo e ad impensierire gli avversari già dopo 30'', costringendo Diogo Silva alla prima parata della giornata. Il brasiliano non è apparso in condizioni brillanti, ma la sua voglia di esserci e la leadership che da sempre lo contraddistingue gli hanno permesso di restare in campo fino al 90' e di sfiorare perfino la doppietta con una punizione terminata vicinissima al palo. Adesso il San Paolo si trova al quinto posto a quota 27 punti, gli stessi dell’Atlético Mineiro, quarto grazie agli scontri diretti, e del Corinthians, sesto. La capolista Santos è a quota 32, Flamengo e Palmeiras a 30, ma il San Paolo ha una partita in meno. E con questo Dani Alves (oltre all'ex Atletico Juanfran sul lato opposto) niente è impossibile: "Questa è l'energia che fa costruire una grande squadra", ha poi commentato l'ex Barcellona, Juve e Psg su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae pazzo di gioia mentre viene abbracciato dai compagni dopo il gol segnato. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora il Morumbi può davvero sognare.