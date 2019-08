Un pianto che spiazza tutti, dopo essersi visto sventolare in faccia l'ennesimo cartellino rosso in carriera: è quello di Felipe Melo, 36enne brasiliano dai trascorsi in Serie A con Fiorentina, Juventus e Inter e oggi al Palmeiras. Noto per essere un duro in campo per i suoi interventi ruvidi, questa volta il centrocampista ha esibito la sua parte più fragile dopo essere stato espulso al 77' della partita sul campo del Gremio, valida per l'andata dei quarti di finale di Copa Libertadores.