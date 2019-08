Siparietto niente male andato in scena durante la gara di campionato bulgaro tra Ludogorets e Slavia Sofia. Al 78' di una gara molto equilibrata e inchiodata sul punteggio di 0-0, il Ludogorets sviluppa un'azione pericolosa dalla destra, il cross in area arriva sui piedi di Wanderson che mette in rete da due passi. Il brasiliano si volta e corre verso la curva convinto di aver sbloccato il risultato. Ad attenderlo c'è la sua fidanzata, Wanderson la bacia e le dice qualcosa poi si volta per tornare in campo. Un'esultanza sì un po' sopra le righe ma del tutto normale se non fosse che, invece, il gioco è già ripreso perché l'arbitro ha annullato per fuorigioco. L'ignaro Wanderson rientra in campo mentre il Ludogorets deve affrontare l'inferiorità numerica su un attacco dello Slavia. Per fortuna gli ospiti non si rendono pericolosi e il risultato resta sullo 0-0 fino al 90'. Insomma Wanderson, alla fine, ha evitato oltre al danno anche la beffa.