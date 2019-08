Gabriel Barbosa, noto ai più come Gabigol, non si ferma più. L'attaccante classe 1996, ancora di proprietà dell'Inter, sta trascinando il Flamengo a suon di gol. La sua squadra, al momento, si trova al primo posto in campionato a quota 33 punti, a pari merito con il Santos e a più tre da Palmeiras e San Paolo. L'ultima partita è stata una festa, un 3-0 sul campo del Cearà. Il secondo gol lo ha segnato proprio Gabigol, arrivato così a quota 16 reti in 20 partite stagionali fra la Serie A brasiliana e la coppa. Insomma, da gennaio in poi si sta dimostrando inarrestabile. Dopo qualche mese al Santos per ritrovare minuti nelle gambe (poche le gare giocate con Inter e Benfica), Gabigol è diventato un vero e proprio idolo per i tifosi del Flamengo. A soli 22 anni, nelle sue sette stagioni da professionista ha segnato 112 gol: 83 con il Santos, 25 con il Flamengo e tre fra Inter, Benfica e la nazionale brasiliana.

Solo Mbappè ha fatto meglio

In questa speciale classifica, il giocatore che si avvicina di più al Gabigol è Moussa Dembélé, attaccante del Lione e fratello di Ousmane, che è a quota 104 gol a 23 anni. Kylian Mbappé, due anni più giovane, è già a 102 gol e quindi ha tutto per battere Gabigol quando avrà la sua stessa età. Gabigol, che appartiene ancora all'Inter, vive un momento di gloria al Flamengo. Sebbene sia stato ipotizzato un suo ritorno in Europa, il giocatore non ha intenzione di andarsene già ora, nel mezzo di una stagione che lo vede protagonista. Tuttavia non esclude un suo ritorno in Europa, perché si sente più forte e maturo. Come dimostrano i suoi record in Brasile.