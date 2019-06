Probabilmente poco vi dirà il nome di Haris Belkebla, 25enne centrocampista del Brest appena promosso in Ligue 1, tuttavia la sua bravata ha fatto il giro dei social nelle ultime ore e gli costerà carissimo. Convocato nella Nazionale algerina dal Ct Belmadi per la prossima Coppa d’Africa, torneo in programma dal 21 giugno al 19 luglio in Egitto, Belkebla è stato infatti escluso dalla proprio Federazione a causa di una sciocchezza imperdonabile. Durante una partita notturna di Fortnite giocata dal compagno Oukidja, infatti, il mediano nato in Francia ma dal 2016 aggregato all’Algeria ha pensato bene di calarsi i pantaloni e mostrare il sedere a tutti gli utenti collegati in quel momento. Un gesto che ha fatto infuriare i vertici della Federcalcio nazionale tanto da estrometterlo dalla 32^ edizione della competizione. Immediate le scuse di Belkebla attraverso il proprio profilo Instagram: resta da capire se la decisione sarà definitiva oppure se il giocatore verrà reintegrato in gruppo, soluzione quest’ultima difficile complice la convocazione di Mohamed Benkhemassa come riporta dzfootball.net.