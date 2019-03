Definito il quadro delle 24 squadre che parteciperanno alla prossima Coppa d'Africa in programma in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. La competizione è stata spostata per la prima volta dall’inverno all’estate per accontentare i grandi club europei. Inizialmente le date della competizione erano 15 giugno-13 luglio, ma poi si è deciso di spostare ulteriormente il torneo dalla fine del Ramadan (4 giugno). Ci sarà anche il debutto della Var, a partire dagli ottavi di finale. Il Sudafrica è stato l’ultimo a qualificarsi, superando 2-1 la Libia in una partita tesa e difficile giocata sul neutro di Sfax, in Tunisia, per motivi di sicurezza con 7mila libici che hanno seguito la propria nazionale. Nel pomeriggio avevano staccato il pass per l'Egitto anche la Repubblica Democratica del Congo e la Tanzania. L’allargamento del torneo a 24 squadre ha regalato ad alcune nazionali una storica qualificazione. Debuttano il Madagascar, la Mauritania e il Burundi, che ha pareggiato 1-1 in Gabon lasciando fuori la squadra guidata da Pierre Aubameyang. Si rivede la Tanzania a 39 anni dal debutto nel 1980, il Kenya (assente dal 2004), la Namibia fuori dal 2008 e il Benin che non si qualificava dal 2010.

Le nazionali qualificate

Girone A: Senegal, Madagascar

Girone B: Marocco, Camerun

Girone C: Mali, Burundi



Girone D: Algeria, Benin



Girone E: Nigeria, Sudafrica



Girone F: Ghana, Kenya



Girone G: Zimbabwe, Rep. Democratica del Congo



Girone H: Guinea, Costa d’Avorio



Girone I: Angola, Mauritania



Girone J: Tunisia, Egitto



Girone K: Guinea-Bissau, Namibia



Girone L: Uganda, Tanzania