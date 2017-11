Dzemaili rompe con Erjona: "Matrimonio finito"

Una storia d’amore arrivata ormai al capolinea. Calciatore lui, modella lei: Blerim Dzemaili, ex Bologna e oggi al Montreal Impact, ed Erjona Sulejmani, tra le protagoniste di "Le capitane", il programma in onda su Spike, format che racconta la vita delle compagne dei calciatori. Ma la coppia è ufficialmente 'scoppiata'. Dzemaili, infatti, non vuole che la moglie sfrutti il suo cognome come reso noto da una nota diffusa dal suo legale: "L’avvocato Daniela Missaglia, in nome e per conto del signor Blerim Dzemaili, comunica che il proprio assistito ha avviato le pratiche per la separazione giudiziale dalla moglie, signora, Erjona Sulejmani, a fronte di una crisi perdurante. In questa delicata fase il signor Blerim Dzemaili stigmatizza l’utilizzo, da parte della moglie, del cognome Dzemaili nell’ambito del suo lavoro di modella e presentatrice, precisando altresì che, laddove la stessa utilizzi vicende personali e private − che debbono rimanere tali – egli si riserva di agire a tutela dell’onorabilità e riservatezza propria e del figlio", si legge nella nota.