Tifoso nerazzurro dichiarato, conduttore e calciatore, come riporta Wikipedia, Alessandro Cattelan torna il prima serata con il suo fortunato show "E poi c'è Cattelan", in onda da stasera su Sky Uno per otto settimane.

“Tutto vero: strano che abbiano messo calciatore come terza occupazione visto che la considero la mia prima natura! Poi faccio anche le altre cose, ma di base gioco a calcio. A parte le battute, penso che questa cosa sia stata aggiunta da quando ho giocato in Champions League, segnando il mio esordio nel calcio professionistico. Però gioco ancora…anche se quest’anno, tra impegni di lavoro ed acciacchi legati all’età mi è capitato raramente di scendere in campo, mentre fino all’anno scorso giocavo nella squadra della mia città (il Derthona, ndr). Quest’anno siamo in Promozione e stiamo vincendo il campionato, poi mi auguro che i ragazzi possano tornare in alto, almeno nei Dilettanti o in Serie C. Ma io smetterò prima”.

Sei tornato a EPCC alla guida della macchina dei Ghostbusters. Da dove è nata questa idea?

“Mi è venuta in mente mentre ero in aereo tra San Francisco e l’Italia, guardando il remake al femminile di Ghostbusters. E l’Ecto-1, ossia la Cadillac modificata del film si è materializzata per le vie di Milano…”

A proposito di fantasmi, quali sono quelli della tua Inter?

“Nel corso della nostra storia ne abbiamo collezionati una marea, ma per fortuna abbiamo anche dei bravi acchiappafantasmi che li hanno distrutti e portato gioia a noi interisti. In questo momento non va neppure così male, siamo dove dobbiamo essere, tra alti e bassi. E poi è nella storia dell’Inter il fatto di complicarsi un po’ la vita quando non serve”.