1/11

Sempre più, nelle analisi legate al calcio, si parla di expected goals", un dato traducibile come la "probabilità di fare gol per ogni tiro effettuato da una squadra". I gol attesi (xG) sono dunque l'indice delle reti che avrebbe dovuto segnare una squadra in ogni partita. Calcolando la differenza tra xG e i gol effettivamente segnati, è possibile stilare la classifica delle migliori squadre d'Europa (top-5 campionati) sotto questo punto di vista

La classifica di Serie A per "expected goals"