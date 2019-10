1/10

JOAO FELIX (Atletico Madrid). Il 19enne portoghese figura anche nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. Lo scorso anno, con la maglia del Benfica, divenne il giocatore più giovane a segnare tre gol in una partita di Europa League (contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte). In estate i Colchoneros se lo sono assicurati pagando la clausola rescissoria da 120 milioni di euro (più altri 6 milioni di commissioni) e con la sua nuova squadra ha già fatto gol anche in Champions. Il 2019 è stato l'anno che lo ha visto debuttare da titolare con la Nazionale maggiore.