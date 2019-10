Rimpatriata sui social per tre ex compagni in Nazionale, siparietto che ha divertito su Instagram. Tutto nasce dall'immagine risalente al 2003 postata da un nostalgico Vieri, foto che immortala Inzaghi dall'insolita maglia numero 10. Assist servito a Totti che rilancia: "Trova l'intruso. Il 10 a Pippo no, dai". E la replica del diretto interessato non si fa attendere

Operazione nostalgia sui social per tre eroi della Nazionale italiana, rimpatriata che ha regalato più di una risata. Divertimento assicurato quando il protagonista è Christian Vieri, star su Instagram che ha voluto ricordare i bei tempi in Azzurro. Foto dal sapore vintage quella postata da Bobo, scatto che lo vede festeggiare insieme ad altri ex attaccanti fenomenali come Inzaghi e Del Piero. La curiosità dell’immagine (risalente al 2003) è piuttosto legata al numero della maglia indossata da Pippo, ovvero il 10 solitamente destinato ad un’altra icona come Totti. Ed è proprio Francesco a notare l’anomalia e pungere il compagno: "Trova l’intruso. Il 10 a Pippo no, dai". Il messaggio diverte Vieri che, rivolgendosi a Totti, incalza: "Voleva dare il 10 a me". E preso in causa dagli ex compagni, l’attuale allenatore del Benevento non fa attendere la sua replica: "Tre gol con il 10, Pupone". Gag imperdibile con tre monumenti del calcio italiano a prendersi ancora la scena.