Si può diventare calciatori famosi senza aver la minima idea di come si giochi a pallone? Sì, se sei nato a Rio de Janeiro e i tuoi amici si chiamano Romario, Bebeto, Renato Gaucho, Edmundo e tanti altri. Questa è la storia di Carlos Henrique Raposo, detto Kaiser, brasiliano classe 1963, che come tutti i bambini carioca sognava di diventare un grande calciatore, ma in realtà non sapeva giocare