Forte presa di posizione di Lilian Thuram, intervenuto a Parma come ambasciatore Unicef contro il razzismo: "Devono essere i giocatori bianchi ad avere il coraggio di dire basta, di dire ai tifosi che non si può più essere razzisti. Se un giocatore bianco dice le stesse mie cose, il messaggio è più potente. Non si nasce razzisti, si diventa: troppi messaggi di odio negli ultimi anni". IL VIDEO