Nella Liga messicana, gli Los Xolos sono Gli Xolos sono scesi in campo con un gruppo di Stormtrooper, i soldati dell'Esercito Imperiale della saga Star Wars. Ma la forza non è stata dalla loro parte: contro il Rayados è finita 4-0 a Tijuana. I media locali: "La peggiore sconfitta in casa della loro storia"