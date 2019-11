1/10

Una bella partita sul campo, come "ai vecchi tempi", per celebrare la fine delle lezioni in aula. Hanno festeggiato così i nuovi "diplomati" al Master per ex giocatori organizzato ogni anno dalla Uefa. L'obiettivo è fornire loro competenze manageriali per aiutarli in una seconda carriera fuori dal campo, e tra quelli che hanno appena concluso il corso ci sono diversi volti noti. Riuscite a individuarli?